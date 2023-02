Toni Kroos | Fuente: EFE

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, fue consultado sobre la posibilidad de que el mediocampista Toni Kroos pueda extender su vínculo con el club considerando que vence a fines del 2023. Por su parte, el director técnico italiano se mostró optimista con que el jugador alemán pueda continuar más tiempo en sus filas.

"Yo sé lo que va a pasar, pero no lo voy a decir porque no soy Kroos. A mí no me lo ha dicho, pero la sensación que tengo es que va a renovar", señaló Ancelotti a la prensa.

Asimismo, Ancelotti respondió sobre la ausencia de Vinicius Jr en la lista de FIFPro: "La lista no la conozco, pero si no está Vinicius es raro. Es un error, pienso. Esa lista no ha salido bien".

Por último, el entrenador de la 'Casa Blanca' se refirió a cómo llega el equipo para enfrentar a Elche por LaLiga luego de haber campeonado el Mundial de Clubes el último sábado al vencer por 5-3 a Al Hilal: "Courtois no va a estar mañana, espero que esté para el sábado ante Osasuna. Vuelve Militao, vuelve Lucas. Tenemos la baja de Kroos, que tiene un problema".

Toni Kroos sobre su continuidad:

Recientemente, el internacional con la selección de Alemania fue consultado sobre si piensa o no extender su vínculo con Real Madrid. "Hay diferentes cosas que tienes que pensar si quieres seguir o no. Estoy pensándolo. No va a durar muchos meses más el tomar una decisión, pero todavía no la hay. Estamos muy tranquilos y hay una relación entre el club y nosotros que nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo", dijo Toni Kroos a la prensa tras el encuentro del Real Madrid en Marruecos por la final del Mundial de Clubes.