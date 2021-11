Carlos Tévez es el segundo futbolista argentino con más títulos de la historia con 29 trofeos. | Fuente: @Bocajrsoficial

El pasado 4 de junio, en conferencia de prensa, Carlos Tévez anunció su salida de Boca Juniors, club del que es hincha confeso y al que regresó en 2018. Ahora, a casi cinco meses de aquella noticia, y sin haber oficializado aún su retiro definitivo, el argentino brindó una entrevista en la que se refirió no solo a su nuevo estilo de vida, sino también a su carrera como futbolista profesional.

“Estoy disfrutando del momento y, mientras tanto, me cuido. Si llega algo que me interese, me motive o me saque algo de adentro y me de ganas, seguiré. Pero, como estoy, cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar dentro de mí ese fuego para jugar seis meses más, o un año, y no lo encuentro", dijo en diálogo con ESPN.



Asimismo, el 'Apache' ratificó que su decisión de dar un paso al costado no fue por lesión o algún problema deportivo. “Por cómo estaba futbolísticamente, no me hubiese retirado. Sigo estando bien, no tengo lesiones de rodillas, tobillos, nada... (...) No extraño jugar al fútbol, la estoy pasando muy bien con mi familia. Cuando veo los partidos, no extraño. No extraño levantarme a las seis de la mañana para entrenar, pero lo sigo haciendo para estar bien", agregó.

Posteriormente, Tévez añadió estar aún afectado por la muerte de su padre: “Estoy en duelo todavía porque no es algo que del día a la mañana deja de estar. El dolor es cada vez más grande cuando pierdes a alguien tan amado como mi viejo".



Carlos Tévez es fiel a Boca

Sobre la opción de volver a jugar por algún equipo que no sea Boca Juniors, Carlos Tévez reveló que le gustaría que sea en el extranjero, pues en Argentina no jugaría por otro club que no sea el cuadro xeneize. “No voy a jugar en otro club que no sea Boca. Siempre lo digo y mi palabra voy a mantenerla. Si hay un futuro, es afuera”, mencionó.

Finalmente, se refirió a un posible futuro regreso al cuadro argentino, pero en otra faceta: "Si decido ser dirigente de Boca, voy a prepararme. No quiero que me voten por lo que era como jugador, si me presento va a ser con un proyecto. No quiero ser un dirigente improvisado".









