El Inter de Antonio Conte quedó eliminado de las competiciones europeas | Fuente: Captura

Inter de Milán volvió a estancarse por tercer año consecutivo en la fase de grupos de la Champions League, aunque ahora no hubo ni premio consuelo. Si antes cayeron en la Europa League para mantenerse en competencia en el plano internacional, este año fueron los últimos de su grupo y se quedaron sin opciones a nada.

La crítica fue puesta sobre el entrenador Antonio Conte, ya que su equipo tuvo la posibilidad de cambiar eso si es que derrotaba en San Siro al Shakhtar Donetsk, pero no pasó del empate 0-0 en la última jornada de la instancia de grupos. El mismo técnico expresó su fastidio y lo reflejó cuando acudió a la entrevista con 'Sky Sports', donde algunas de las preguntas por el rendimiento de su equipo las realizó el exseleccionador italiano Fabio Capello.

“El equipo lo dio todo, dominamos dos veces ante el Shakhtar y no marcamos ni un gol, con su portero que fue siempre el mejor. No faltaron ni garra, ni concentración: faltó marcar un gol”, dijo en principio Conte. Capello sugirió que no había visto “la actitud rabiosa de quien está obligado a ganar”. Entonces se hizo un silencio de varios segundos. “¿Se escucha?”, preguntó la periodista, creyendo que habría alguna dificultad de conexión. “Sí, pero a eso no tengo nada que responder”, respondió el estratega.

“Respecto a la pasada temporada, seis puntos en seis partidos, fuera de Europa, es un paso atrás, ¿hay un problema de juego en Europa?”, interrogó la periodista. “¿Un problema de juego en qué sentido?, hoy el Shakhtar ha cambiado un sistema que para ellos es el Ave María, quien juega contra nosotros cambia el sistema preparado, entonces ¿qué problema de juego hay? Hoy nos han enfrentado de otra manera, pensad antes de preguntar”, contestó Antonio Conte fastidiado.

Fabio Capello replicó por si no tenía un plan B ante la propuesta de su rival y Conte cargó otra vez. “El plan B lo tenemos, pero no lo queremos decir porque, si no, estudian también ese”, señaló.