Tuchel se pronunció sobre la decisión de Abramovich de vender al Chelsea | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Chelsea se convirtió en el centro de atención de los clubes ingleses, pues este miércoles su dueño, el magnate ruso Roman Abramovich, anunció que el club entró a la venta, haciendo referencia a que es una decisión tomada a causa de la invasión en Ucrania.

El actual campeón de la Champions League y el Mundial de Clubes cambiará de cabeza y su entrenador, Thomas Tuchel, se pronunció sobre la postura de Abramovich, revelando que se enteró poco antes de enfrentar a Luton Town por la FA Cup.

"Me ha llegado la noticia un poco antes, pero muy cerca de comenzar el partido", dijo Tuchel en ‘BBC’ tras imponerse 3-2 en los octavos de final de la FA Cup.

"Hemos escuchado los rumores durante todo el día, lo hemos visto en televisión, hemos comido juntos, hablado sobre ello... Es una noticia muy importante. Creo que cada decisión que toma es la correcta, es su elección, es su club, no soy yo el que tengo que comentar sobre ello. Espero que, a nosotros, a corto plazo, como equipo, no nos afecte mucho, quizás incluso no cambie nada", señaló Thomas Tuchel.

Roman Abramovich puso a la venta al Chelsea

Desde la compra de Roman Abramovich, el Chelsea se convirtió en uno de los equipos más poderosos de Inglaterra y de Europa. Los 'blues' consiguieron a partir de ahí 18 títulos, destacando dos Champions League y la reciente conquista del Mundial de Clubes.



"Ahora intentamos eliminar todo el ruido que tenemos alrededor y concentrarnos, hemos demostrado este miércoles que podemos hacerlo. No vivimos en una isla, los jugadores tienen internet, unos están más preocupados que otros. No es fácil jugar el mismo día que esto ocurre, pero hemos hecho una gran actuación", añadió el alemán Thomas Tuchel.





