Heung-Min Son jugará el Mundial con Corea del Sur. | Fuente: AFP

Chelsea abrió una investigación para esclarecer los presuntos insultos racistas proferidos contra el atacante surcoreano del Tottenham, Son Heung-min, en Stamford Bridge, durante el partido de la Premier League del domingo, que acabó en empate (2-2), anunció este jueves el club londinense.

La entidad aseguró que está lista para tomar "medidas más firmes" contra sus propios aficionados si se demuestran los hechos.

"El Chelsea Football Club considera que cualquier forma de comportamiento discriminatorio es totalmente abominable. Esto no tiene cabida en el Chelsea ni en ninguna de nuestras comunidades", señaló el club en un comunicado.

"Sin embargo, todavía existe este tipo de idiotas que se hacen llamar seguidores, lo que avergüenza al Chelsea FC, a nuestros entrenadores, a nuestros jugadores, a nuestro personal y a nuestros verdaderos seguidores", prosiguió la entidad.

Chelsea refuerza medidas contra el racismo

El Chelsea ya impuso en el pasado prohibiciones de por vida a aficionados declarados culpables de un comportamiento similar.

El respaldo de cada asiento en Stamford Bridge ahora incluye instrucciones sobre cómo denunciar incidentes racistas como parte de los esfuerzos del club para erradicarlos.





Heung-Min Son en el choque entre Tottenham vs. Chelsea. | Fuente: AFP

Chelsea perdió el triunfo en el final

El Chelsea desaprovechó su mejor fútbol y empató 2-2 ante el Tottenham en un derbi volcánico que empató Harry Kane en el minuto 96 y que terminó con los técnicos Thomas Tuchel y Antonio Conte a un paso de llegar a las manos tras la conclusión del duelo.



Sin duda, el Tottenham fue el ganador moral. Siempre por detrás en el marcador, a rebufo de la buena propuesta del Chelsea, convirtió su calvario en una supervivencia que parecía imposible. A lo largo de los noventa minutos, pasó de todo. Y casi con más protagonismo en los banquillos que sobre el césped con Tuchel y Conte hiperactivos.



Para empezar, el Chelsea hizo lo que debía. Cambió su imagen. Dejó atrás la versión avinagrada de su estreno frente al Everton del que salió airoso con una victoria por la mínima con un tanto de penalti de Jorginho. Tenía que cambiar. No podía volver a jugar con fuego y menos ante uno de los clubes del 'Big Six'. El Tottenham, que arrasó al Southampton (4-1) en la primera jornada, no era un cualquiera.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué significan las nuevas recomendaciones de los CDC para el control del COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU señalan que deben alejarse de las medidas restrictivas, como las cuarentenas y el distanciamiento físico. ¿Còmo podrìa influir esta recomendaciòn en nuestro paìs? El doctor Huerta lo explica.