Izzy Brown debutó en el 2014 con Chelsea. | Fuente: EFE

En mayo del 2013 el nombre de Izzy Brown era muy apreciado por los hinchas del Chelsea y especialmente por el técnico José Mourinho, quien consideraba al mediocampista como una de las 'perlas' del fútbol inglés y futuro crack mundial. Sin embargo, hoy el jugador anunció que se retira de la actividad profesional con solo 26 años.

"He estado tratando de lidiar con mis emociones y ha sido difícil. Está siendo un año complicado pero, en realidad, hoy y mañana probablemente serán los días más difíciles de mi vida. No me gusta la incertidumbre. No me gusta no saber lo que va a pasar en el futuro. Es muy difícil para mí procesar todo esto", dijo el mismo Izzy Brown en un comunicado tras estar sin club desde el año pasado.

En su momento, el mismo José Mourinho aseguró que Izzy Brown sería jugador de selección junto a otros elementos del Chelsea. "Mi conciencia me dice que si, por ejemplo, Baker, Brown y Solanke no son internacionales en unos años, debería culparme a mí mismo", señaló el portugués.

Como se recuerda, Izzy Brown debutó en el Chelsea con apenas 16 años y desde entonces pasó cedido por muchos clubes. Ocho para ser exactos. Y entonces, no ha podido mantener un buen nivel y ahora se aleja del fútbol profesional definitivamente.