A través de sus redes sociales, Gary Medel rompió su silencio y se disculpó luego de su polémica conducta contra las autoridades sanitarias de Chile que no le permitiero su ingreso al concierto de Karol G debido que no contaba con sus permiso de movilidad.



"Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura pero nada justifica lo que pasó. De los errores se aprende y hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre y reconocer que no estuve bien", comentó el defensa de la Selección de Chile, que reconoció su error.

"Vuelvo a repetir que cometí un error y que el respeto es lo primero en cualquier situación. Reiteró mis disculpas a toda la gente y en especial a los funcionarios de salud que tanto han hecho en tiempos de pandemia por nuestro país", agregó el defensa de Bolonia de Italia, que podría ser denunciado por este caso.



La Tercera de Chile dio a conocer que la SEREMI de Salud de Chile está evaluando tomar acciones legales contra Medel. "Estamos analizando realizar la denuncia al Ministerio Público, por posible delito de atentado contra la autoridad artículo 261 número 2 y artículo 269 ambos del Código Penal”, se informó.

Chile ya tiene nuevo DT: Eduardo Berizzo

Eduardo Berizzo ha sido anunciado como nuevo seleccionador de Chile por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). El argentino, quien ya dirigió la selección absoluta de Paraguay, sustituye en el cago al uruguayo Martín Lasarte, quien fracasó en el objetivo de clasificar a la Roja al Mundial de Qatar.



La ANFP anunció a través de un comunicado que Berizzo y sus ayudantes serán presentados la próxima semana.



El exfutbolista argentino, de 52 años, fue definido por el presidente de la ANFP como un "gran conocedor" del fútbol chileno que cuenta con una "vasta experiencia nacional e internacional".





