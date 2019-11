Jorge Sampaoli llegó a la dirección técnica de Santos a inicios de año. | Fuente: Prensa Santos

El Santos de Christian Cueva podría tener un cambio en la dirección técnica a fin de año. Después de que el director deportivo Paulo Autuori anunciara su salida del club en diciembre, el entrenador Jorge Sampaoli también cambiaría de aires ante la posibilidad que tiene de dirigir Racing.

Si bien los medios argentinos informaron en los últimos días el deseo de Racing de contar con Jorge Sampaoli, el 'Hombrecito' confirmó en conferencia de prensa que conversó con Diego Milito al respecto. Sin embargo, le comentó que se mantendrá concentrado en Santos hasta su último partido en el Brasileirao.

"La intención de Racing es real, hablé con Diego Milito y tengo una buena relación con él. Sin embargo, le dije que estoy concentrado en mi trabajo y no me interesa escuchar otra posibilidad hasta que decida si me quedo. Estoy enfocado en Santos hasta el 8 de diciembre y quiero hacer historia con este club. Les estaría faltando el respeto si es que me pongo a analizar otro equipo", dijo.

En estos momentos, Santos se ubica en el segundo puesto de la liga brasileña con 68 unidades. A cuatro fechas para el final del certamen y ya casi sin chances de consagrarse campeón, Jorge Sampaoli espera clasificar a la Copa Libertadores.