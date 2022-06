Christian Eriksen | Fuente: AFP

El mercado de pases continúa moviéndose de cara a la siguiente temporada y, por su parte, Christian Eriksen, volante danés de Brendtford FC, interesa a un grande del fútbol inglés y sería uno de los fichajes bomba en el mercado europeo.

El danés ya finalizó su contrato con el conjunto rojiblanco a finales de junio y, según la información que se conoce, ha decidido no renovar con el club. Por su parte, Manchester United está buscando tener los servicios del jugador y ya arrancaron las negociaciones para poder fichar al futbolista de 30 años.

Desde Old Trafford desean que el seleccionado por Dinamarca forme parte de sus filas. Si bien Tottenham lo quería de vuelta e incluso acercaron conversaciones con el entorno del jugador, luego ya no hubo seguimiento ni ninguna propuesta formal por el jugador.

Según comentó el medio inglés Daily Star, por el momento, el club que tiene más opciones de fichar a Eriksen es Manchester City, equipo que tiene entre sus filas nada menos que a Cristiano Ronaldo y que busca apostar por grandes fichajes para poder conquistar la Premier League.

Durante la presente temporada, Eriksen no ha tenido su mejor desempeño con Brentford FC, ya que ha sumado once partidos con tan solo una anotación y cuatro asistencias. Sin embargo, desde Old Trafford consideran que puede volver a su mejor nivel.