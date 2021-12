Christian Eriksen | Fuente: @AFP

El futbolista Christian Eriksen volvió a entrenar luego de 6 meses del hecho ocurrido durante la última Eurocopa, certamen donde sufrió un paro cardiaco en pleno encuentro entre Dinamarca y Finlandia. El mediocampista pudo volver a saltar al césped en el centro deportivo Odense, club en el que jugó en las divisiones inferiores.

Según 'BT,' el jugador de 29 años realizó trabajos físicos y con balón, aunque su entrenamiento está centrado en el aspecto cardiovascular y, de momento, tras habérsele implantado en el corazón un desfibrilador interno para evitar nuevas molestias cardíacas, las posibilidades de que vuelva a jugar al fútbol son diversas.

¿Christian Eriksen volverá a jugar?

Christian Eriksen no ha vuelto a disputar ningún partido con el Inter de Milán, equipo con el que tiene contrato hasta el 2024. Los motivos responden a que la Serie A le impiden por la normativa que juegue algún cotejo con el dispositivo que va conectado a su corazón. De quitárselo y confirmando que la patología se puede resolver, se le concedería el permiso para volver a jugar en Italia.

No obstante, si por su problema cardíaco no pueden quitárselo, no podrá continuar en el Inter. Por eso, ambas partes son conscientes de la necesidad de salir del danés para que este pueda continuar su carrera deportiva en otra liga. Incluso, desde los Países Bajos los medios apuntan que dejaría al cuadro ‘nerazzurri’ para retornar al Ajax, donde militó por cinco temporadas.

Su futuro sigue siendo una incógnita, pero lo más previsible es que Christian Eriksen continuará su carrera en otro país. Además, en los próximos días se someterá a revisiones médicas para saber si puede retornar a las canchas.





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud insiste en pedir a los países más ricos ser solidarios para lograr vacunar a las poblaciones de los países más pobres que no tienen acceso a la vacuna. Solo el 3% de la población de estos países ha sido vacunada. Por ello el sistema Covax restringirá el reparto de vacunas a solo 28 países. ¿Cuál es la estrategia que se aplicará? Nos explica el Dr. Elmer Huerta.