Lionel Messi en PSG. | Fuente: PSG

Sergio Ramos estrenó como goleador la era de Christophe Galtier en el banquillo del Paris Saint Germain (PSG), con un tanto de penal en un amistoso disputado este viernes ante el Quevilly Rouen, de Segunda división.



El defensa español, que la pasada temporada sufrió un rosario de lesiones y molestias que le impidieron jugar con regularidad, fue titular este viernes y transformó en el minuto 34 un penalti cometido sobre Lionel Messi.



Tal como se preveía, Galtier jugó con un esquema 3-4-3, en el que Marquinhos, Ramos y Diallo jugaron en la defensa, mientras que Dina Ebimbe y Juan Bernat hicieron de carrileros.



El recién llegado Vitinha y Paredes completaron el centro del campo y en la delantera comenzaron Kalimuendo, Icardi y Messi.



Mbappé no fue convocado, igual que otros internacionales que se incorporaron después a la pretemporada (como Sarabia, Pereira, Kimpembe o Achraf), mientras que Neymar fue descartado tras dañarse una cadera en una sesión de preparación el miércoles.



Además, Gigio Donnarumma jugó de guardameta titular por delante del costarricense Keylor Navas.



El primer gol de la temporada 🙌🇪🇸 https://t.co/vgy09IU7ga — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 15, 2022

Cambios de Galtier en PSG

El encuentro, disputado a puerta cerrada en el centro de entrenamiento del PSG de Camp des Loges, vio cómo Galtier cambió a los once jugadores en el descanso.



Entre las nuevas incorporaciones estuvieron Navas y muchos jóvenes, junto con algunos veteranos como Herrera (que jugó de defensa central), Gueye o Wijnaldum.



Precisamente el centrocampista neerlandés fue el origen del pase para el segundo tanto parisino, obra de Gassama (m.54).



El PSG partirá el jueves a Japón para una gira de pretemporada y la prensa parisina ha avanzado que no subirán al avión varios jugadores con los que el club no cuenta y a los que se les busca salida, como el lateral izquierdo Kurzawa o el central Diallo.



El club parisino sí se llevaría, en cambio, a Hugo Etikite, el joven (20 años) atacante del Reims fichado a cambio de 36 millones de euros, bonus incluidos, y que habría pasado el reconocimiento médico , según L'Equipe, que añade el que el PSG tiene previsto anunciar el fichaje en la noche de este viernes.





