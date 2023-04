Con Messi y Mbappé, PSG vs. Lorient: dónde y cómo ver el partido por la fecha 33 de la Ligue 1 | Fuente: @PSG_inside | Fotógrafo: @PSG_inside

Para asegurar el título. PSG recibe este domingo 30 de abril al Lorient por la fecha 33 de la Ligue 1. El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes de la ciudad de París a las 10:05 a. m. hora peruana y podrá ser visto por la señal de Star Plus.

PSG buscará mantener los ocho puntos de ventaja que tiene sobre Marsella y -prácticamente- asegurar el título de la Liga de Francia. Y que el cuadro de Christopher Galtier enfrentará en las últimas cinco jornadas a equipos que se ubican en la mitad inferior de la tabla de posiciones. Durante la temporada, no ha perdido ante cuadros que se ubicaron en dicha zona.

Lorient, en contraparte, se ubica en la mitad de la tabla. Sin embargo, hasta hace algunas fechas estaba entre los primeros de la Ligue 1. De hecho, hace cinco encuentros que no sabe lo que es una victoria. A pesar de ello, está a once unidades de puestos europeos, por lo que las esperanzas para los Merlus siguen intactas. Es más, pueden multiplicarse este domingo porque PSG no tendrá estadio lleno por el uso de dispositivos pirotécnicos.

🆗📑 Le groupe pour #PSGFCL ce dimanche. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 29, 2023

PSG vs. Lorient: posible alineaciones

PSG: Donnarumma, Marquinhos, Danilo, Ramos, Hakimi, Bernat, Vitinha, Ruiz, Soler, Messi, Mbappé.

Lorient: Mvogo, Meite, Talbi, Le Goff, Yongwa, Silva, Ponceau, Abergel, Falvre, Fee, Koné.

📄🐟 Voici le groupe des Merlus pour affronter le @PSG_inside demain à 17:05 pic.twitter.com/mKEqtJPtkO — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 29, 2023

PSG vs. Lorient: horarios en el mundo

Perú: 10:05 a.m.

Ecuador: 10:05 a.m.

Colombia: 10:05 a.m.

México: 9:05 p.m.

Argentina: 12:05 p.m.

Chile: 12:05 p.m.

Estados Unidos (Florida): 11:05 a.m.

¿Dónde ver PSG vs. Lorient vía TV por la Ligue 1?

El encuentro entre PSG vs. Lorient se podrá ver desde la plataforma streaming Star+. RPP.pe te llevará los goles y todas las incidencias.

