Lo que dice el técnico de Piero Quispe: DT de Pumas cree que eliminación en la Concachampions no es un fracaso

Palabra oficial. Efraín Juárez, entrenador del peruano Piero Quispe en Pumas, negó que la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) sea un fracaso.

"No creo que sea un fracaso porque el equipo intentó, luchó y hablando con mis jugadores en el vestuario no hubo reproches; no lo pongo como fracaso", explicó, luego de que los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) echaron como visitantes a los Pumas UNAM, con los que empataron 2-2.

En el partido de vuelta de esta serie de cuatros de final, el británico Sebastian Berhalter y el estadounidense Tristan Blackmon, quien anotó en el descuento, firmaron la eliminación de Pumas de la competición.

Pumas, con las manos vacías en la Concachampions

A pesar de que la serie quedó 3-3, luego de una igualada 1-1 en el duelo de ida en Canadá, Vancouver avanzó de ronda por marcar más goles como visitante, el primer criterio de desempate.

"Hay que felicitar a Vancouver, es un digno semifinalista. Hoy no nos alcanzó, lo intentamos en todo momento, por un lado y por otro, pero una desantención en el minuto 93 nos cuesta la eliminatoria", añadió el antiguo estratega del Atlético Nacional.

Los Pumas tenían el pase a las semifinales de su lado, pero el tanto de Blackmon echó a perder los planes de los felinos de medirse en la siguiente fase al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

"No tendría problemas en aceptar que esto fue un fracaso, pero para mí no lo es. En este proceso, que lleva poco más de un mes, el equipo ha mostrado otra cara, todos nuestros partidos son apretados contra cualquier rival, pero nos falta ese extra. Es doloroso ser eliminados de esta manera, porque tuvimos todo, estuvo en nuestras manos la clasificación y por desatenciones no estamos en la semifinal", sentenció Juárez.

Ahora, al cuadro felino le queda recuperarse en la Liga MX, en donde en el Torneo Clausura 2025 es décimo en la tabla con 17 puntos. Este sábado, recibe a Juárez.

