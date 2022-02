Presidente de la FFF. | Fuente: AFP

Rusia está en el ojo de la tormenta debido a la invasión a Ucrania. Alrededor del mundo existen protestas contra el conflicto bélico y este dominfo se dio a conocer que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) se encuentra a favor que el seleccionado ruso de fútbol sea excluido del Mundial Qatar 2022.



Noël Le Graët, presidente de la FFF, señaló que su organización está en contra de la presencia de Rusia en el próximo Mundial en declaraciones del diario Le Parisien.

"El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia" del Mundial, explicó Le Graët.

Rusia no tiene todavía su billete para el Mundial y debe jugar en marzo una repesca con ese objetivo, pero sus eventuales adversarios en ella anunciaron ya que no jugarán contra esa selección tras el ataque a Ucrania.

Polonia fue la primera en anunciarlo. Debía jugar el 24 de marzo en Moscú, en semifinales de esa repesca. En caso de ganar, Rusia debía recibir el 29 del mismo mes en la final de la repesca a Suecia o República Checa, rivales en otra semifinal, pero esos dos países también comunicaron su negativa a jugar contra los rusos.

Rusia se quedó sin final de Champions

Entre las medidas más importantes anunciadas en los últimos días está la tomada por la UEFA respecto a la sede de la final de la Liga de Campeones de este año, que se iba a jugar en San Petersburgo y que finalmente tendrá lugar el 28 de mayo en el Stade de France de París.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.