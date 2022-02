Ruslan Malinovskyi dejó un claro mensaje por el conflicto Rusia-Ucrania. | Fuente: @Atalanta_BC

El territorio europeo vive un momento álgido debido al conflicto que se da entre Rusia y Ucrania. Este jueves, en medio de lo que acontece, se jugó el Olympiacos ante Atalanta por 16vos de la Europa League.

Este cotejo de vuelta tuvo como protagonista al volante ucraniano Ruslan Malinovskyi. Y es que marcó un doblete en el elenco italiano y en una de sus celebraciones dejó un claro mensaje en un polo debajo de su camiseta por lo que se vive entre los países de Rusia y su natal Ucrania.

"No a la guerra en Ucrania", es lo que se pudo leer como mensaje de parte de Malinovskyi, en defensa de su país. Su celebración en el Georgios Karaiskakis Stadium se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Ruslan Malinovskyi y el "no a la guerra en Ucrania"

El ucraniano Ruslan Malinovskyi espera que cesen los ataques en su país. | Fuente: @Atalanta_BC

Sus compañeros lo acompañaron y saludaron su gesto. Al final, el encuentro en tierras griegas terminó con un 3-0 a favor de la visita, lo cual lo clasificó a la ronda de octavos de final.

Por otra parte, en FIFA también mostraron una clara postura en relación a los ataques rusos que se dieron a partir del último miércoles.

"Me he quedado impactado por lo que he visto. Estoy preocupado por esta situación. FIFA condena la utilización de la fuerza por parte de Rusia. La violencia nunca es una solución. Pedimos a todos los actores que se restaure la paz a través de un diálogo constructivo", afirmó Gianni Infantino en rueda de prensa.

Hay que tener en cuenta que la selección rusa debe recibir a Polonia el 24 de marzo en la semifinal del repechaje para Qatar 2022 y, en caso de ganar, jugaría de nuevo como anfitrión el 29 del mismo mes ante Suecia o República Checa, en la final de esa repesca, decisiva para otorgar una plaza al Mundial.

"Vamos a continuar a la situación (en Ucrania) y los desarrollos en relación con los partidos de clasificación al Mundial serán comunicados en su debido momento", añadió.

