Spartak de Moscú. | Fuente: EFE

Spartak de Moscú dejaría de lado sus ilusiones en la Europa League debido al conflicto bélico iniciado por Rusia que invadió territorio de Ucrania desde el 24 de febrero. Así lo informó el diario alemán Bild que coloca a RB Leipzig directamente a cuartos de final del certamen.

Los partidos entre el Leipzig y el Spartak se debían jugar el 10 y el 17 de marzo pero ahora, según el "Bild", no se jugarán debido a la agresión rusa contra Ucrania.



El presidente del Leipzig, Oliver Mintzlaff, es citado por el diario con declaraciones en las que no confirma la suspensión pero asegura que parte de la base de que los partidos no se jugarán.



"Estamos en conversaciones permanentes con la UEFA con respecto a los octavos de final. Partimos de la base de que los partidos no se jugarán", dijo Mitzlaff.



El domingo la UEFA había determinado que los equipos rusos no podrían jugar más partidos en su territorio y que deberían ser traslados a campo neutral.

Los octavos de final de la Europa League:

Atalanta (ITA) - Bayer Leverkusen (GER)

FC Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

Betis (ESP) - Eintracht de Fráncfort (GER)

Sporting de Braga (POR) - Mónaco (FRA)

Leipzig (GER) - Spartak de Moscú (RUS)

Porto (POR) - Lyon (FRA)

Glasgow Rangers (SCO) - Estrella Roja de Belgrado (SRB)



Sevilla (ESP) - West Ham (ENG).





