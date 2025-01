Real Madrid vs Barcelona: fecha, horario y canales TV para ver en vivo la final del Superclásico de España

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid y Barcelona protagonizarán este fin de semana la final de la Supercopa de España. Este partidazo tendrá como escenario el Estadio King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita.

El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti buscará un nuevo título en este certamen tras golear 3-0 a Mallorca, mientras que Barcelona aguarda superar a su archirrival luego de vencer 2-0 a Athletic Bilbao.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Barcelona por la final de la Supercopa de España 2025?

Real Madrid vs Barcelona chocarán en duelo vibrante el domingo 12 de enero. 'El Clásico' entre ambas escuadras está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio King Fahd Stadium, en Riyad (Arabia Saudita).





¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona en vivo la final de la Supercopa de España 2025?

Perú: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m .

Brasil: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 2:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:00 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Barcelona en vivo por la final de la Supercopa de España 2025?

El Clásico EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (D Sports) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar y en México por Sky Sports y Blue To Go. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de D GO.

🔜 Se acerca el Clásico de la final de Supercopa https://t.co/kGUfqW1upm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2025

Real Madrid vs Barcelona: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurelién Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Pedri, Gavi, Raphinha; Lamine Yamal y Robert Lewandowski.