Coudet pidió disculpas y se quedará en Atlético Mineiro | Fotógrafo: Atlético Mineiro

Eduardo 'Chacho' Coudet cambió su postura de dejar Atlético Mineiro. En conferencia de prensa, el estratega argentino pidió disculpas por sus declaraciones tras el encuentro ante Libertad por la Copa Libertadores, donde deslizó la posibilidad de dejar el cuadro brasileño.



"Lo que quiero resaltar es que no es mi intencion salir. Estoy aquí por elección. Elegí este club. Es difícil hablar de uno, no me gusta hablar de mi propia persona, pero tenía muchas propuestas, realmente, y muchas de Brasil. Yo elegí venir a Atletico. Estoy feliz de estar acá. Han pasado algunas dificultades. Vuelvo a decir que ayer (jueves) no era el momento ni el lugar para hablarlo", indicó el exfutbolista.

De acuerdo con Globoesporte, el argentino se reunió con el presidente del club, Sérgio Coelho; el presidente del Consejo Deliberante, Ricardo Guimarães, y el director de Fútbol, Rodrigo Caetano, para hablar sobre la inclusión de una cláusula de salida en su contrato, la cual fue aceptada y se agregaría este fin de semana.

Además, en la reunió se le pidió al extécnico de Renato Tapia en Celta de Vigo pedir disculpas públicas y retractarse sobre lo dicho en la conferencia de prensa tras la derrota ante Libertad de Paraguay, la cual se dio el día viernes.

Coudet se queda | Fuente: ESPN | Fotógrafo: Atlético Mineiro

¿Qué dijo Eduardo Coudet?

Luego de la derrota ante Libertad por la Copa Libertadores, el Chacho tuvo duras palabras contra la hinchada del Atlético Mineiro. Y es que, tras el encuentro, le lanzaron cerveza por la derrota sufrida en casa por la primera fecha del torneo continental.



"¿Creen que es normal que a un entrenador le tiren cerveza tras ganar diez partidos y tener una final el domingo? Eso es lo que me preguntaba. ¿De verdad está ocurriendo esto? No lo entiendo", sostuvo Coudet, luego de caer frente a la tienda paraguaya en condición de local.

Ante ello, deslizó la posibilidad de abandonar su puesto. "Le pedí a la directiva una cláusula de salida, porque todo ha cambiado. Es lo único que solicité a los inversores y directivos. Una cláusula de salida. Lo de ahora no es lo que me prometieron. He firmado dos años, ¿pero ahora qué hago?", indicó.





Eduardo Coudet explota contra dirigencia de Mineiro | Fuente: ESPN | Fotógrafo: Captura

