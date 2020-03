Barcelona quiere acordar con sus jugadores una reducción de sueldo | Fuente: Twitter

A raíz de la suspensión del fútbol en Europa por el brote del Coronavirus, la directiva del Barcelona se ha reunido hoy para encontrar una solución que le permite no verse más perjudicada por esta situación y al parecer ya la ha encontrado: acordar con sus jugadores una reducción de salario.

El diario Mundo Deportivo informó, según sus fuentes, que los dirigentes del Barcelona quieren apelar al buen corazón de sus jugadores, que tampoco están ajenos a la situación del club, y convencerlos de que acepten reducir parte de su sueldo mientras se encuentra otra forma de hacerle frente a la situación.

Mientras tanto, no hay partidos, no hay ganancias por boletos y no se venden camisetas porque la gente simplemente no puede salir de sus casas. Por ahora no se ha tomado ninguna medida, pero en Barcelona ya planean una reunión con los jugadores para conocer la predisposición que tengan a resignar parte de sus honorarios.