Coronavirus: ¿Cómo traba un agente de futbolistas en plena cuarenta? | Fuente: Twitter

La actividad en el fútbol profesional en Europa se ha detenido, pero los agentes de jugadores no han dejado de trabajar. Al menos, así lo ha explicado el empresario de fútbol Álvaro Torres, que representa a jugadores como Fabián del Nápoli o Luis Alberto de la Lazio.

"Se trabaja distinto, porque ahora no hay viajes, que estamos durante el año todo el día viajando, no hay visitas a jugadores ni a clubes, por las circunstancias, pero nosotros somos una agencia familiar, muy cercana a los futbolistas. Estamos en contacto diario con ellos, permanentemente, también con los clubes, a nivel interno tenemos muchas llamadas, chats, aplicaciones nuevas para reuniones internas", dijo Torres en entrevista con el diario MARCA.

Además, también detalló cómo es que se trabajan distintas negociaciones a la distancia. "Alguna negociación abierta también estamos tratando, pero vía telefónica. El mercado sigue, aunque no esté abierta la ventana de fichajes. Estamos posicionando nuestros jugadores de cara al verano, conversaciones con clubes, los clubes te dicen qué ideas tienen para el mercado, todo esto sí fluye. Negociaciones de renovaciones abiertas que estamos tratando también se están manejando. Parar no se ha parado, otra cosa es la incertidumbre de si se va a reanudar la Liga o no", finalizó.