La Sub 23 de la Juventus ha sido puesto en cuarentena | Fuente: @Juventus

Preocupación. Juventus suspendió hasta nuevo aviso los entrenamientos de la Sub 23 por razones de seguridad, después de que jugara la semana pasada un partido contra un conjunto en el que se registraron casos de coronavirus.



"Las actividades de entrenamiento del equipo Sub 23 'bianconero' están momentáneamente suspendidas. La medida de prevención ha sido tomada de acuerdo, y a la espera de comunicaciones oficiales ulteriores, por parte de las autoridades sanitarias de Alessandria (Piamonte), con el que el cuerpo médico del Juventus está en contacto constante", reza el comunicado del club turinés.



"La razón son los nuevos casos de contagios por COVID-19 registrados en las últimas horas entre jugadores del US Pianese, que los 'bianconeri' enfrentaron el pasado 23 de febrero en Alessandria", añade.



El club juventino destaca que, a seis días de ese partido, sus jugadores siguen sin tener síntomas vinculados con el coronavirus.







Cristiano Ronaldo y compañeros

Según el diario inglés The Sun, Juventus podría extender la medida a Cristiano Ronaldo y sus compañeros teniendo en cuenta que varios integrantes de la Sub 23 entrenaron con el primer equipo.

"La situación es seria. El personal médico le ha pedido a los jugadores que se laven las manos y usen geles de manos", le indicó un fuente del cuadro de Turín al diario inglés.

El partido entre Juventus e Inter de Milán se postergó hasta el 13 de mayo por el brote de coronavirus en Italia..

La Vecchia Signora tiene que enfrentar el miércoles al Milan por la semifinal de la Copa Italia. Aún no se ha dicho que suerte correrá este encuentro.