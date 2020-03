Director Médico de la AFA: "La posibilidad de contagio en el fútbol es de 0%" | Fuente: AFP

La propagación del coronavirus ha obligado a la mayoría de torneos de fútbol a suspender sus actividades para evitar su propagación; sin embargo, no es el caso de la Superliga Argentina, que decidió jugar a puerta cerrada.

Donato Villani, Director Médico de la AFA, indicó que no es necesario suspender el torneo: "Están trabajando muy bien los responsables médicos. Son ellos los que tienen que dar las pautas. No tiene que haber pánico porque es contraproducente", sostuvo en diálogo con TNT Sports.

Para Villani, la postura de River Plate de no presentarse no es la ideal: "Yo creo que las decisiones unipersonales son perjudiciales. Los que estamos abajo del Gobierno tenemos que acatar", agregó.

Asimismo, detalló que los jugadores de fútbol no corren riesgos por jugar un partido de fútbol: "La posibilidad de contagio en el fútbol es 0%. Sí está la posibilidad de que lo traigan desde fuera", sostuvo.

"Los jugadores podrían no concentrar. Se suben a un micro desinfectado, no se puede contagiar por transpirar y se hacen las cuestiones que el Gobierno dice que hay que hacer. No compartir elementos, en el vestuario que entre la menor cantidad de gente. Se podría decir que no se abracen en el gol", agregó.

De otro lado, sostuvo que el miedo del jugador de fútbol es tan igual como el de cualquier persona: "La posibilidad de contagio del futbolista no es por el fútbol, sino como cualquiera en la calle. Todos tienen miedo, hay que tener resguardo", finalizó.