DT adjunto fue despedido por temor a la crisis económica. | Fuente: Photo News (GVA)

No va más. Por el impacto económico del nuevo coronavirus, Anderlecht, club belga, cesó de sus funciones a su entrendor adjunto y asesor deportivo Pär Zetterberg.

El sueco de 49 años, emblema del equipo por su carrera como jugador, fue despedido por motivos financieros, según se informó en la propia web oficial del club.

"El fútbol profesional, como la mayoría de las demás actividades económicas, se enfrenta a un gran desafío debido a la epidemia del virus COVID-19. Eso tiene un gran impacto financiero en el funcionamiento del club", informó la instución.

"Es por eso que la dirección y los empleados del RSC Anderlecht se esfuerzan cada día en armar al club, a corto plazo, contra las pérdidas de ingresos importantes que trae el parón del campeonato. El club decidió, por ello, separarse de Pär Zetterberg. El sueco es y seguirá siendo un monumento del RSCA", añadió.

Zetterberg no se quedó callado. "El club terminó mi contrato sin mucha explicación. No estoy realmente triste, pero sí decepcionado. (...) ¿El club quiere ahorrar dinero por el coronavirus? ¿Estaba insatisfecho con mi trabajo? Realmente no lo sé, pero es así. Incluso si no lo entiendo, tengo que aceptarlo ", dijo a GVA, portal belga.