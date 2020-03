En plena cuarentena: Fábregas quiso imitar a Eddy Murphy y fue insultado | Fuente: Captura de pantalla

Casi todas las ligas del fútbol están suspendidas debidio al fuerte brote del Coronavirus y mientras tanto los jugadores permanecen en cuarentena en sus hogares. Uno de ellos es el español Cesc Fábregas, quien ahora es noticia por un hilarante video que el mismo protagoniza.

El actual jugador del Mónaco colgó en su cuenta de Instagram un video en el que se le aprecia saludando a sus vecinos en su balcón, pero de forma inesperada recibe un "Fuck you" como respuesta. Tras ello, el exjugador del Barcelona respondió con un enérgico "Yes, yes, ¡Fuck you too!".

El diálogo de Cesc Fábregas podría interpretarse como real, pero se trata de una broma y de hecho el propio jugador de 32 años tomó el audio de una famosa escena que interpretó el actor Eddie Murphy en la película 'Un Príncipe en Nueva York'.