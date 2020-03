Jurgen Klopp lloró al ver a médicos en hospital cantando ‘You’ll Never Walk Alone’ | Fuente: Twitter

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, confesó en una entrevista que lloró de inmediato cuando le hicieron un ver un video de unos médicos del Servicio Nacional de Salud que cantaban el tema ‘You’ll Never Walk Alone’ ('Nunca caminarás solo'). Todo esto, mientras en todo Reino Unido se toman medidas para combatir el brote del temido Coronavirus.

“Ayer me enviaron un video de personas en un hospital de cuidados intensivos cantando ‘You’ll Never Walk Alone’ y cuando lo vi comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Estas personas no solo trabajan sino que lo hacen con un gran espíritu”, dijo el entrenador alemán en diálogo con el canal oficial del Liverpool.

En dichas imágenes se puede ver a un grupo de médicos y enfermeros de un hospital separados por una puerta, pero al mismo tiempo interpretan el famoso tema del Liverpool. "Es su trabajo, lo hacen día tras día. Se ponen en peligro, porque ayudan a las personas enfermas y con discapacidades graves, por lo que no podría admirarlos más y apreciarlo más, realmente no podría", dijo el exentrenador del Borussia Dortmund alemán.