Paulo Dybala y su novia. | Fuente: Instagram

Oriana Sabatini, cantante y modelo argentina, negó que su novio Paulo Dybala haya dado positivo por cuarta vez del coronavirus. Señaló que ambos se encuentran bien, luego de la información de El Chiringuito.



"No sé de donde sacan la información que algunos programas dicen porque Paulo no es positivo de vuelta, nunca dio negativo. Hay que esperar, él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da. Las noticias que se están dando no sé de qué boca salieron porque de la nuestra, no", señaló Oriana en entrevista con Clarín.

"Nosotros contamos que teníamos el virus y quizá puede traer calma contar que no lo tenemos. Pero no queremos dar noticias falsas porque a veces los negativos son falsos, entonces hasta no estar 100 por ciento seguros de las cosas no queremos hablar", agregó.

Sabatini señaló que "estamos igual que el resto de la gente" y está a la espera de su recuperación del COVID-19.

Italia es uno de los países más golpeados por los efectos del coronavirus, ya que tienen registrados más de 200 mil infectados y 27.600 fallecidos desde que comenzó la pandemia en febrero pasado.

EL DATO: Paulo Dybala juega en Juventus desde el 2015. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022.