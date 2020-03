Porque el Coronavirus se entrometió en la carrera de Pogba | Fuente: Twitter

No cabe duda de que la presente temporada de Paul Pogba en el Manchester United ha sido un fiasco. No ha podido rendir en gran nivel y no juega por lesión desde diciembre del año pasado. Y ahora, cuando estaba listo para entrenarse después de su operación, el brote del Coronavirus a nivel mundial se lo ha impedido.

En setiembre del año pasado, Paul Pogba sufrió una lesión en el tobillo derecho y entonces tuvo que ser sometido a cirugía en diciembre. Ahora, que ya tenía el alta médica para poder entrenar a ras de campo, Manchester United confirmó que todos los entrenamientos han quedado suspendidos de forma indefinida.

Por ahora, Paul Pogba se viene entrenando en su hogar a la espera de que todo vuelva a la normalidad y si también llega a definirse su futuro, siempre con el Real Madrid al acecho para intentar sacarlo del Manchester United.