"El futbolista Daniel Rugani dio positivo por coronavirus COVID-19 y se encuentra actualmente asintomático", publicó la Juventus el último miércoles. Un día después, en horas de la tarde, trascendió que Paulo Dybala era el segundo jugador de la 'Juve' contagiado del nuevo coronavirus.

El rumor, que se expandió rápidamente en redes sociales y algunos medios, resultó ser falso. Así lo confirmó Andres Agulla, periodista de ESPN, luego de contactar al mismo jugador.

"Ante los rumores que indican que Dybala tiene Coronavirus acabo de contactarme con él y es una información falsa. Está en perfectas condiciones y el lunes la Juventus hará controles a todos los jugadores", indicó el hombre de prensa en su cuenta de Twitter.

Además, Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini -novia de Paulo Dybala- declaró para un medio, detallando la situación que viven en Italia su hija y su yerno. "Estamos preocupados. La buena noticia es que Paulo no tiene síntomas. Los dejaron a todos en cuarentena. Durante 15 días tienen que permanecer en casa y en 5 días le van a hacer el hisopado a todos", dijo a La Nación.

La cuarentena de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La misma Oriana habló para el mismo medio contando cómo afrontan la cuarentena. "Ayer tipo 11.30-12 de la noche lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test de coronavirus. Creo que está bien, se lo hicieron porque tenía un par de síntomas y para asegurarse le hicieron el test. Nosotros estamos en cuarentena. Se puso todo un poco más serio. Encima tenemos que esperar que le hagan también el examen al resto de los jugadores que estuvieron con él", dijo.

"Ayer estaba todo abierto pero hoy ya está todo cerrado. Literalmente, no hay personas en la calle. Los locales están cerrados. Nosotros decíamos: 'ahora, ¿cómo hacemos si necesitamos algo del supermercado?' porque nadie puede salir acá. Tenemos una persona que puede buscarnos cosas si necesitamos. Por suerte, igual habíamos hecho una compra bastante grande antes porque ya se veía venir un poco esto", agregó.

Por otro lado, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, contó a AS lo que conversó con el delantero de la Juventus. "(Lo que más me impactó fue) Lo que hablé con Paulo (Dybala). Me contó que cada media hora el club le envía actualizaciones con las novedades y recomendaciones. Están encerrados en sus casas. Es un caos. Van al entrenamiento y vuelven. Algunos ya dejaron de entrenarse", mencionó.