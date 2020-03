Dani Carvajal defensa del Real Madrid. | Fuente: EFE

Dani Carvajal ha sido el primer futbolista de Real Madrid en pedir que se suspenda la Liga Santander para prevenir el contagio del coronavirus, que este miércoles ha sido declarado como una pandemia global.

A través de las redes sociales, Dani Carvajal se mostró enfadado y dejó en claro que los jugadores del fútbol profesional en España no son “inmunes” contra el coronavirus, que en suelo español cuenta con más de 2 mil casos.

“¿Las plantillas de Primera y Segunda somos inmunes?”, se preguntó el lateral del Real Madrid, que este viernes recibirá a Eibar a puerta cerrada en el Santiago Bernabéu, por la fecha 28 de la Liga Santander.

Suspensión de partidos por el coronavirus

Debido al coronavirus, Atalanta visitó a Valencia en España a puerta cerrada por los octavos de final de la Champions League. De igual forma, PSG enfrentará sin su público a Borussia Dortmund, en un choque que el equipo francés necesita vencer para seguir con vida en el campeonato.

Por su parte, UEFA confirmó que Sevilla vs. Roma e Inter de Milán vs. Getafe no se jugarán esta semana por la Europa League. Esta determinación para prevenir la enfermedad.