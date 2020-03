Caudillo del Real Madrid: "Tengo miedo de infectarme, pero sobre todo de contagiar a otros" | Fuente: Twitter

El delantero del Real Madrid y capitán de la Selección de Bélgica, Eden Hazard, comentó este jueves desde su confinamiento en Madrid que tiene "miedo" de contagiarse de Coronavirus "como todo el mundo", pero que sobre todo le preocuparía la posibilidad de poder transmitir la infección a otras personas.

"¿Miedo de cogerlo? Sí, como todo el mundo. Sobre todo tengo miedo de pasárselo a otros si yo me contagio, porque es más delicado. Yo, si me contagio, creo que lo voy a poder gestionar y tenemos gente que está a nuestra disposición para curarnos. Pero sé que hay gente más débil que lo pasa peor, es por ellos por los que me preocupo", declaró en un vídeo el futbolista.

"Las informaciones que tenemos en Madrid no son magníficas, por lo que vemos en las noticias. Pero en fin, hace buen tiempo, tenemos el jardín para los niños... no es fácil, pero creo que hay otros que tienen más motivos para quejarse que nosotros", agregó.