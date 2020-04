Fabio Capello entrenador italiano. | Fuente: AFP

El exentrenador italiano Fabio Capello, ganador de dos ligas con el Real Madrid, en 1997 y en 2007, consideró este lunes que el "único club español que no saldrá destrozado" de la pandemia del coronavirus es el conjunto madridista, mientras que Barcelona o Atlético Madrid "van a sufrir mucho".



"Me parece que en España (a nivel económico) el único equipo que no saldrá destrozado de esta pandemia es el Real Madrid. El Barcelona y el Atlético van a sufrir mucho", consideró Capello en una entrevista al diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

Como se sabe, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han rebajado los salarios de su plantilla para evitar mayores problemas a nivel financiero por el golpe que representa el COVID-19.



Capello, de 74 años, entrenó al Real Madrid en dos distintas etapas, en el curso 1996-1997 y 2006-2007, ambos acabados con el triunfo en la Liga española.



El entrenador italiano también entrenó con éxito a equipos como la Roma, Juventus y al Milan, club donde ganó cuatro veces la liga italiana y la Champions League en 1994.