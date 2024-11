¿Se acerca el retiro? Cristiano Ronaldo dice que no puede "pensar a largo plazo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo se encuentra en la concentración de la Selección de Portugal, que enfrentará el viernes a Polonia y el lunes a Croacia, en compromisos correspondientes a la Liga de Naciones.

En la previa de estos partidos, Cristiano Ronaldo recordó sus inicios con la 'Selecao', en la que es el goleador histórico y en la cual salió campeón de la Eurocopa 2016.

"Es curioso, cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut. Luego pasé a los 25, más tarde a los 50... Entonces me planteé que por qué no llegar a 100, un número redondo, de tres dígitos. Entonces comencé a pensar que por qué no 150 y 200. Para mí es una gran sensación", señaló.

"Después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, Ligas de Campeones, Balones de Oro, FIFA... no hay nada mejor que representar a tu país", agregó 'CR7', que criticó a los futbolistas que no aspiren a jugar por una selección.

"Representar a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. Me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren jugar con la selección nacional", expresó.

Cristiano y la meta de 1000 goles

"Seré honesto, yo tuve la culpa de esto. Dije públicamente que quería alcanzar mil goles y parece que ahora solo quiero alcanzar los mil goles. Mi objetivo es vivir el momento y ver cómo responden mis piernas. Si viene el mil, genial. Si no, nadie ha marcado más goles que yo tampoco, así que...", manifestó Cristiano en un mea culpa por afirmar que buscará alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Para finalizar, el atacante de Al Nassr reconoció que está en la recta final de su carrera. "No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo, vivir el momento, disfrutar el momento", finalizó.