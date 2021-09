Cristiano Ronaldo en el Manchester United. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo tuvo un retorno soñado en el Manchester United, que no solo ganó 4-1 a Newcastle, sino que también contó con dos golazos del astro portugués en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League.

La BBC dio a conocer que Cristiano Ronaldo alcanzó la velocidad de 32.5 kilómetros para conseguir controlar el balón, ingresar al área y ejecutar el disparo para sellar el 2-1 en Old Trafford, que vibró por el segundo tanto de la exestrella del Real Madrid.

A sus 36 años, Cristiano Ronaldo continúa sorprendiendo con su rendimiento físico y en esta ocasión consiguió delirar a los hinchas del Manchester United con su reestreno, ya que gracias a su aparición los 'Red Devils' remonaron el tanto de las 'urracas'.

Después de 12 años, Cristiano Ronaldo dio vuelta a su casa y ahora es el líder del equipo que dirige Ole Gunnar Solsjkaer que es el líder de la Premier League.

Cristiano Ronaldo: "Es increíble"

"No me esperaba marcar dos goles. Esperaba uno, pero no dos. Tengo que estar agradecido a los aficionados por lo que me mostraron hoy. Me siento orgulloso de ello", dijo CR7 a BBC Sport.

"Es increíble. Cuando empecé el partido, estaba nervioso, lo juro. Es normal, ya que no esperaba que cantaran mi nombre todo el encuentro", añadió.

Cristiano Ronaldo convirtió el 2-1 de Manchester United ante Newcastle | Fuente: ESPN





