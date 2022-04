¿Al fútbol mexicano? La respuesta que vincula a Cristiano Ronaldo con la Liga MX. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOSE COELHO

En los últimos días se ha venido discutiendo el futuro de Cristiano Ronaldo y las chances que tendría de dejar el Manchester United. Y bueno, recientemente las redes sociales han dado cuenta de una respuesta que podría llevar a la estrella portuguesa al fútbol mexicano.

Se trata del dirigente mexicano Ricardo Salinas, dueño del Mazatlán FC, quien a través de su cuenta de Twitter respondió a la pregunta de un aficionado, quien le preguntó si está en capacidad de fichar a Cristiano Ronaldo para su equipo. "Fuera de mame, Don Richard. Pregunta seria, respuesta legal. Si usted quisiera, ¿podría traer a Cristiano Ronaldo? ", fue la interrogante del hincha mexicano. El dirigente respondió con un escueto "Sí".

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo está mentalizado en acabar la temporada con Manchester United y luego decidirá su futuro. En su momento, el mismo jugador aseguró que antes de retirarse quiere jugar en el Sporting Lisboa, club donde debutó profesionalmente.

A nivel de selecciones, Cristiano Ronaldo se prepara para disputar su quinto mundial con Portugal y no descartó jugar uno más. "El único que decidirá mi futuro seré yo. Si quiero jugar más, jugaré, si no quiero, no jugaré. Punto", finalizó.