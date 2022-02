Ralf Rangnick: "Cristiano Ronaldo debería marcar más goles" | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Manchester United no consigue salir del momento irregular en la temporada. Muy lejos de la pelea por la Premier League, su objetivo apunta a meterse a los puestos de clasificación de la Champions League, torneo que en la actual edición se enfrentará dentro de unos días más al Atlético de Madrid.

El entrenador de los ‘Diablos Rojos’, Ralf Rangnick, se refirió al presente de su equipo y sajó un mensaje para Cristiano Ronaldo, el goleador de Manchester United en el actual curso, pero que no convierte en los últimos cinco partidos, algo que no le sucedía desde el 2013.

"Esto no va solo sobre él", dijo Rangnick en rueda de prensa este viernes. "Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas", añadió el alemán.

Cristiano Ronaldo en sequía de goles con Manchester United

El último gol de Cristiano Ronaldo en Manchester United fue en la victoria frente a Burnley el 30 de diciembre. Desde entonces no vio puerta. Entre todas las competencias registra 14 anotaciones y tres asistencias.

La falta de gol de los ‘Red Devils’ les relegó a la sexta plaza de la Premier League, con 39 puntos, los mismos que el Arsenal, que, sin embargo, tiene un partido menos, y tres más que el Tottenham, que tiene que recuperar aún dos de partidos.

Esta crisis del Manchester United llega a menos de dos semanas de viajar al Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League.





