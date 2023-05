DT de Portugal: "Cristiano Ronaldo no estaba preparado para alejarse de la selección"

Cristiano Ronaldo "no estaba preparado para alejarse de la selección" de Portugal, según su seleccionador, el español Roberto Martínez, quien aseguró este miércoles que el crack "fue un verdadero líder" en su regreso.



En declaraciones a la emisora británica Talksport que recoge la prensa portuguesa, Martínez recordó sus inicios en el cargo y aseguró que Cristiano, pese al momento negativo vivido en el Mundial de Qatar 2022, "quería formar parte del nuevo ciclo".



"Cristiano no estaba preparado para alejarse de la selección. Quería formar parte del nuevo ciclo y, a partir de ahí, fue fácil incluirle en la concentración de marzo y sólo entonces tomar una decisión en el césped", dijo el técnico catalán.



En su regreso desde el Mundial, del que salió entre lágrimas tras la eliminación ante Marruecos, el capitán luso, en opinión de Roberto Martínez, "fue un auténtico líder", con dos dobletes en dos partidos.



El actual jugador del Al Nassr saudí es "alguien que aporta una experiencia que no tiene ningún otro jugador en el fútbol mundial. Es alguien que puede llegar a los 200 partidos internacionales y al que hay que saber utilizar en el vestuario", subrayó.

Cristiano convocado para duelos de clasificación por Eurocopa 2024

Tras asumir el banquillo, Martínez recorrió el mundo para conocer y hablar con todos los jugadores que estuvieron en Catar, incluido Cristiano.



"En la visita a Riad, tuve la oportunidad de conocer a la persona que hay detrás del futbolista y, para mí, fue un momento muy claro", aseguró.



En una rueda de prensa en marzo, Cristiano admitió que pensó en dejar el combinado, pero que ahora "se siente algo muy especial y positivo" desde la llegada del español, que ha traído "aire fresco" a Portugal.



Cristiano Ronaldo ha vuelto a encabezar la lista divulgada esta semana por Roberto Martínez para los próximos compromisos de clasificación de Portugal para la Eurocopa de 2024.



Primero recibirá a la selección bosnia en Lisboa, el 17 de junio, y después viajará a Reikiavik para medirse al combinado islandés, el 20 de junio.

