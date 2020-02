Cristiano Ronaldo delantero de Sporting Lisboa. | Fuente: Sporting Lisboa

¿Se imagina a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Málaga? Este fichaje se pudo concretar cuando la actual estrella de Juventus aún militaba en su club de origen, Sporting de Lisboa.

El exdirector deportivo de Málaga, Carlos Rincón, aseguró que Málaga le hizo una oferta a Sporting por Cristiano Ronaldo. "Aún no había debutado en el primer equipo del Sporting de Lisboa. Hicimos una oferta a través de Jorge Mendes, que lo llevaba, para poder incorporarlo al Málaga", indicó.

"Era lo que es ahora, pero de joven. Un jugador con una potencia física muy importante, con una pegada de balón espectacular, intuitivo y con técnica", recordó.

Sin embargo, Rincón reveló que el Málaga estuvo a 2 millones de euros de cerrar la operación para la llegada de ‘CR7’.

"Teníamos un dinero establecido, no podíamos hacer sobreesfuerzos en inversional. En aquel momento hicimos una oferta de 1,5 y el jugador valía unos 3,5 millones de euros. No pudimos seguir adelante porque no podíamos llegar a esa cantidad", explicó.

Finalmente, Cristiano fichó por Manchester United cuando apenas tenía 18 años.