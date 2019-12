Cristiano Ronaldo, delantero de Juventus. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo (34 años) habló en una entrevista en DAZN Italia sobre su carrera. El astro portugués de Juventus de Turín dio a conocer detalles de cómo ve el fútbol y señaló que el mejor gol que anotó fue la ‘chalaca’ con la camiseta de Real Madrid ante Juventus en la Champions League.

"Fue el mejor gol que he marcado. ¿La ovación de la gente en pie? Fue especial. Buffon estaba allí, en un muy buen estadio, en un gran equipo. Fue una noche muy especial. Cuando hablé con Buffon, pensé que estaba con una buena y agradable persona. Después del gol, me felicitó. Fue agradable. Lo recuerdo bien, siempre está listo para ayudar a los demás", señaló Cristiano.

En otro momento, ‘CR7’ no descartó ser entrenador tras su retiro como futbolista. "No lo creo, ahora mismo diré que no. No me veo como entrenador, pero nunca digas nunca", agregó.

Asimismo, Cristiano Ronaldo se definió como una persona “feliz”. "Todavía me divierte, es lo que me gusta hacer. Si no te diviertes, no tienes nada que hacer. Es duro. Seguramente haya altos y bajos, pero me considero una persona feliz", afirmó.