El futuro de Cristiano Ronaldo sigue en vilo, a pesar de que tiene un año de contrato con el Manchester United, el portugués tiene como intención disputar la próxima Champions League y aguarda por ser fichado por un club que esté clasificado. El último al que fue relacionado es el Borussia Dortmund, que se pronunció respecto al caso del portugués.

Así, el director general del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, desmintió este viernes los rumores sobre el posible fichaje de Cristiano Ronaldo, asegurando que no tienen "ningún contacto" con el delantero.

"A primera vista, la unión de Cristiano Ronaldo y el Borussia Dortmund es una idea maravillosa. Me encanta ese jugador. Es el mejor jugador que ha dado el mundo. El problema es que no hay contacto con el jugador. Y, por lo tanto, no hay traspaso", informó en rueda de prensa sobre el balance anual de cuentas del club.

Los rumores sobre un posible traspaso del jugador del Manchester United a la Bundesliga saltaron hace poco a los titulares. El diario ‘Bild’ detalló que incluso el deseo de Cristiano Ronaldo era el de llegar al Borussia Dortmund, en una operación que tendría detrás a su representante Jorge Mendes.

Durante los últimos meses, tras el final de la temporada pasada y con la no clasificación del Manchester United a la Champions League, al portugués fue vinculado al PSG, Chelsea, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa y el último resultó ser el Borussia Dortmund, aunque sin progresos de una posible operación.

¿Cristiano Ronaldo resigna la Champions League?

El Manchester United solo logró su boleto para la próxima Europa League, competición que Cristiano Ronaldo solo disputó en una edición cuando aún tenía el nombre de Copa de la UEFA, en la temporada 2002-2003. Aquella vez el Sporting Club de un joven ‘CR7’ fue eliminado en primera ronda por el Partizan de Belgrado.

Si el luso, de 37 años, no participa en la próxima edición de la Champions League, ve peligrar su récord como goleador histórico del certamen. Cristiano tiene 140 goles y es seguido por Lionel Messi con 125 tantos. Es solo una diferencia de 15 anotaciones para un futbolista dos años más joven y que será parte del actual torneo con el PSG.





