Cristiano Ronaldo sumó cinco premios de Balón de Oro | Fuente: Instagram Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo integra el Balón de Oro de France Football al mejor equipo de la historia del fútbol, con el que la revista francesa eligió a los once jugadores de esa formación ideal.

"Me siento muy honrado de ser parte del once ideal de todos los tiempo de France Football. Qué increíble Dream Team. Todos merecen mi respeto y admiración y, obviamente, estoy orgulloso de estar entre jugadores tan extraordinarios. ¡Gracias!", escribió CR7 en su cuenta de Instagram. Su mensaje fue acompañado por una fotografía mostrando uno de los Balón de Oro que ganó.

El futbolista portugués se codea con el brasileño Pelé y Lionel Messi. Los votos de 140 periodistas de todo el mundo también se decantaron por el recientemente fallecido Diego Maradona, por el ruso Lev Yashin como portero o por el defensa italiano Paolo Mandini.

Composición de ese primer equipo ideal:

Portero: Lev Yashin (URS)

Lateral derecho: Cafu (BRA)

Lateral izquierdo: Paolo Maldini (ITA)

Defensa central: Franz Beckenbauer (GER)

Centrocampistas: Lothar Matthäus (GER) y Xavi (ESP)

Medios ofensivos: Pelé (BRA) y Diego Maradona (ARG)

Delantero derecho: Leo Messi (ARG)

Delantero izquierdo: Cristiano Ronaldo (POR)

Delantero centro: Ronaldo (BRA).

Pero este no es el único premio que recibiría Cristiano Ronaldo antes que finalice el año. CR7 figura entre los finalistas de los premios Globe Soccer al jugador del año y Player of the Century.