Cristiano Ronaldo juega su segunda etapa en Manchester United. | Fuente: AFP

Más sincero que nunca. Ralf Rangnick admitió que no sabe si Cristiano Ronaldo está contento o no en el Manchester United, mientras la estrella de Portugal se prepara para volver este sábado contra el Tottenham una vez recuperado de su lesión.

Cristiano Ronaldo no pudo jugar en la derrota por 4-1 del Manchester United frente al City, debido a un problema en la cadera.

Según varias informaciones, Cristiano -crack de 37 años años de edad- voló a tierras portuguesas en lugar de quedarse en Manchester para apoyar a sus compañeros de equipo en el derbi, lo que renovó los rumores sobre su descontento en Old Trafford.

Cristiano vuelve a las canchas con Manchester United

En esta segunda etapa en los 'Red Devils', el popular 'CR7' ha mostrado signos de frustración, después de no ser convocado o tras ser sustituido en varias ocasiones.

Preguntado el viernes si su estrella estaba descontenta, Rangnick dijo a los reporteros: "Pues bien, no lo sé, no le he preguntado si está contento en Manchester y en este club".

"Para mi es importante que esté de nuevo en forma y volvió a entrenar el jueves. Veremos con qué formación y plantilla jugaremos mañana", añadió el entrenador sobre Cristiano Ronaldo.

El atacante luso es el máximo goleador del Manchester United esta temporada con 15 goles en todas las competiciones, pero solo ha marcado en una ocasión en los últimos 10 partidos, mientras su equipo caía hasta la quinta posición en la Premier League.

Rangnick rechazó aclarar si el cinco veces ganador del Balón de Oro fue a Portugal, diciendo: "No tiene sentido mirar atrás a lo que pasó en los últimos seis o siete días, para mi lo importante es lo que pasa hoy y mañana. Para mi no tiene sentido volver a pasar por eso de nuevo", concluyó al respecto. (AFP)

