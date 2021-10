Cristiano Ronaldo lleva 6 goles desde su regreso a Manchester United | Fuente: EFE | Fotógrafo: Peter Powell

No le gustó nada ser el blanco de los cuestionamientos en Manchester United. Cristiano Ronaldo respondió a las críticas de las últimas semanas y dijo que su objetivo es ganar títulos con los ‘Red Devils’, además de “callar bocas”.

El futbolista portugués vivirá este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando el Manchester United reciba en Old Trafford al Liverpool por la décima fecha de la Premier League. Su equipo llega a este partido tras remontar un 0-2 al Atalanta con tanto del ‘Bicho', pero tras dos tropiezos seguidos en el torneo inglés.

"Si te soy sincero, tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿voy a estar preocupado por lo que la gente dice sobre mí? Duermo bien cada noche. Me voy a dormir con la conciencia tranquila. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos", dijo Cristiano Ronaldo en ‘Sky Sports’.

Cristiano Ronaldo salió al frente de las críticas

Cristiano Ronaldo retornó esta temporada al Manchester United y hasta el momento convirtió 6 goles. Aunque su vuelta fue por todo lo alto, la irregularidad del conjunto dirigido por Ole Gunnar Solksjaer expuso a ‘CR7’ hacia los cuestionamientos.

"Las críticas son parte del negocio. No me preocupan en absoluto. Incluso lo veo como algo bueno. Si están preocupados por lo que hago o hablar sobre mí es porque conocen mi potencial y lo que aún puedo hacer en el fútbol. Te doy un ejemplo: Si estás en la escuela y eres el mejor estudiante, ve a preguntarle al peor estudiante si le cae bien el mejor. Dirá que no", apuntó el portugués.

“Las críticas siempre existirán aquí. No me escondo de eso y realmente no me importa porque sé que el fútbol es así. Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100 por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano", añadió Cristiano Ronaldo, que buscará volver al gol en la Premier League ante el Liverpool, apuntando hacia un triunfo que le permita escalar al United.





