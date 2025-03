Mea culpa: Cristiano Ronaldo hace dura autocrítica por su nivel en el último partido de Portugal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo quiere un nuevo título con Portugal. Este domingo, el delantero y su conjunto chocarán de local contra Dinamarca por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League.

En la ida, la Selección de Portugal -con Cristiano Ronaldo en cancha- cayó 0-1 a manos de los daneses, por lo que debe ganar por la mínima diferencia para al menos forzar el tiempo extra. En la previa, el delantero del Al Nassr de la liga árabe se mostró muy autocrítico por el nivel que mostró en el primer cotejo.

"Yo no jugué nada el otro día. El equipo no jugó, pero es parte de la vida. Hay partidos así y también días malos. Si anoto, soy feliz. Si no marco, que lo haga otro. Quiero que Portugal gane", dijo Cristiano en conferencia de prensa, en declaraciones que rescata el diario AS.

La palabra de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal

Asimismo, el cinco veces ganador del Balón de Oro espera que los hinchas de su país los apoyen para darle vuelta a la eliminatoria.

"Espero que estén con nosotros. Nos transmiten su fuerza y esperamos hacerlo de la mejor manera posible. Espero que sea un bonito día para todos. No me voy a esconder", declaró el también ex Real Madrid, Juventus y Manchester United.

Además, Cristiano Ronaldo respondió por la celebración de Rasmus Hojlund, quien lo imitó en el festejo de su gol en la ida a modo de homenaje.

"No lo hizo para faltarme el respeto y soy inteligente como para entenderlo así. Es un honor que otros atletas de todo el mundo celebren como lo hago", agregó el popular CR7.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs Dinamarca por los cuartos de final de la UEFA Nations League 2025?

El partido entre Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2024-2025 se disputará el domingo 23 de marzo (2:45 p.m. hora peruana) en el Estadio José Alvalade, en Lisboa (Portugal). El recinto tiene capacidad para recibir a 50 000 espectadores, aproximadamente.

Se verá en Perú por ESPN 2 y vía streaming a través de Disney+ Premium y UEFA TV. En los restantes países de Sudamérica también va por Disney+ Premium. En España la transmisión estará a cargo de UEFA TV, en México por SKY Sports y en Estados Unidos por FOX Sports y Fubo TV.

