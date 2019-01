Cristiano Ronaldo debutó en el fútbol profesional con el Sporting de Lisboa (2002). | Fuente: AFP | Fotógrafo: FABIO FERRARI

El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, no solo debe hacer frente a la denuncia por violación que le interpuso la modelo nortemaricana Kathryn Mayorga, sino también deberá batallar contra los duros calificativos por parte de su exnovia, Jasmine Lennard.

La modelo británica utlizó su cuenta de Twitter para brindarle respaldo a Mayorga y, de paso, mandarle un mensaje a CR7: "Es un maldito psicópata y un mentiroso. Después de pensarlo mucho, me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso", posteó.

Además, dijo que el exjugador del Real Madrid la acosaba. "No hay nada en la vida que me moleste más que los acosadores... Esa gente que abusa de sus posiciones de poder para acosar a personas que no pueden defenderse por ellas mismas. 'No' es 'no'. 'No' significa 'no'. La palabra 'para' significa 'para'. Si tú continuas con un acto sexual cuando la mujer te está gritando que pares, es que eres un violador y un monstruo, y me importa un comino que juegue bien al fútbol o cante bien", finalizó.

EL PRECIO Según la web Transfermarkt, Cristiano Ronaldo tiene un valor de mercado de 100 millones de euros.