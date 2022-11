Cristiano Ronaldo se podría ir del Manchester United tras el Mundial de Qatar 2022. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo no se calló nada en una entrevista con el periodista Piers Morgan de The Sun. El crack mundial de 37 años habló firme y claro sobre lo que vive en Manchester United, club donde dice que lo han "traicionado".

"El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me han traicionado", dijo Cristiano que señaló que no respeta al DT neerlandés.

“No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, agregó.

Cristiano Ronaldo indicó que personas que ya no lo quieren en Manchester United. "Hay gente que no me quería en el United. Ya no solo este año, sino desde el anterior", agregó.

Cristiano solo respeta a Solskjaer

Al referirse a sus últimos entrenadores en el United, el portugués dijo que sólo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, que fue despedido apenas unas semanas después del regreso de Cristiano Ronaldo al club.



Sobre Ralf Rangnick afirmó: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él".





Cristiano Ronaldo tiene una mala relación con Erik ten Hag. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo contra Wayne Rooney



También a su excompañero de equipo, Wayne Rooney, muy crítico con el portugués: "No sé por qué me critica tan mal... probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto", señaló.



CR7 dice que los directivos de Old Trafford llegaron a dudar de él cuando les explicó por qué no podía volver, lo que le hizo sentirse "herido" y "mal".