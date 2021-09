Cristiano Ronaldo celebra tras anotar doblete histórico con Portugal | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARLOS COSTA

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se mostró hoy "extremadamente feliz" por la victoria contra Irlanda (2-1), con dos goles suyos, y por haberse convertido en el máximo goleador de selecciones de la historia, y dijo que creyó "hasta el final" para conseguirlo.



"Yo creí hasta el final, por eso 10 minutos antes de acabar el partido pedí el apoyo del público", dijo Cristiano Ronaldo en declaraciones al canal luso RTP tras el partido, en las que aseguró que "lo importante es el equipo".



"El público nos dio fuerza y obviamente estoy contento por haber marcado esos goles, por la victoria y el récord, me hace muy feliz pero lo importante fue el equipo y creer hasta el final", insistió CR7.



El jugador de las "quinas" señaló que su "gran motivación" es levantarse todos los días "con la ambición de querer hacerlo mejor y alegrar a los aficionados, a la familia y a los hijos", lo que le ayuda a seguir batiendo récords.



"Este récord es mío. Me faltaba un gol, marqué dos", dijo Cristiano Ronaldo, que celebró que sus hijos "van a crecer viendo todavía a su padre marcando goles y dando espectáculo y ganando títulos". "Es lo que más me gusta", aseguró.







Cristiano Ronaldo marcó un doblete en la victoria de Portugal | Fuente: ESPN

Cristiano Ronaldo sobre su regreso a Manchester City





Esa "motivación y voluntad de continuar jugando al fútbol" le ha llevado también a firmar contrato con el Manchester United.



"Me hizo feliz volver a casa. Es un club que siempre me dio cariño, al que fui con 18 años, y va a ser bueno", señaló.



"Tengo todavía unos años más de carrera. Quiero brillar y volver al que creo que es el mejor fútbol del mundo, la Premier League, y estoy muy feliz", insistió el de Madeira.



Cristiano Ronaldo, con 36 años, superó hoy las 109 dianas del iraní Ali Daei y se convirtió en el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones, con una cuenta que ya acumula 111 goles.

