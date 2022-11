Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP

Este miércoles, Cristiano Ronaldo brindó una entrevista a Talk TV en la que habló sobre su actualidad en Manchester United y la posibilidad que tuvo de ir optar por otro club inglés: Manchester City. Esto debido a que, según confirmó, era un pedido especial del entrenador del cuadro citadino, 'Pep' Guardiola.

"Estuve cerca de ir al Manchester City, es algo sobre lo que hablé mucho. Ellos lo intentaron mucho. Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City. Pero mi corazón, mi sentimiento, lo que había hecho antes y Sir Alex Ferguson hicieron la diferencia", indicó Cristiano Ronaldo en su entrevista.



La declaración del delantero luso dio qué hablar ya que, como se recuerda, finalmente Manchester City optó por comprar a Erling Haaland proveniente de Borussia Dortmund por una cifra de 60 millones de euros, lo que terminó convirtiéndolo en uno de los mejores fichajes de Premier League con 23 goles en sus primeros 18 partidos con el conjunto citadino.

Polémica de Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo bombardeó Manchester antes de unirse a la selección de Portugal. 'CR7' soltó frases como "me traicionaron", "me quisieron sacar del club" y "no respeto al técnico (Erik Ten Hag), porque él no me respeta a mí" en la entrevista que concedió a Piers Morgan.

Con esto, las alarmas se encendieron no sólo en su club, sino también en su selección, de donde circuló un video de un supuesto desaire de Bruno Fernandes al 'comandante', ya que ambos comparten vestuario en el United. Sin embargo, todo sería desmentido horas después por João Mario en conferencia de prensa y por el mismo mediocampista a través de su cuenta de Instagram.