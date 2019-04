Cristiano Ronaldo habló con su madre tras caer con Juventus ante Ajax. | Fuente: Publinews

Cristiano Ronaldo no podrá seguir haciendo historia en la Champions League tras caer con Juventus en los cuartos de final ante Ajax. El delantero acabó muy golpeado y una de las primeras cosas que hizo al salir del Allianz Stadium fue llamar a su madre, Dolores Aveiro y desahogar su frustración.

"Ellos no tuvieron suerte y quien ganó merece la victoria. Él estaba triste. Por supuesto le gustaba ir a la final de la Champions League, pero tendrá que esperar. Estaba triste pero como me dijo: 'madre, no hago milagros'. Y es verdad", reveló Dolores Aveiro en declaraciones que reproduce La Gazzetta dello Sport.

La madre de CR7 dio estas declaraciones cuando se encontraba en el torneo "VII Torneo Marítimo Centenario", en el que juega Cristiano Jr. "No podemos hacer nada, la vida continúa", concluyó.

Cristiano Ronaldo no podrá disputar las semifinales de la Champions League, una instancia a la que ya estaba acostumbrado jugar. Fueron en total nueve ediciones consecutivas que el portugués disputó esta etapa decisiva, todas con el Real Madrid.