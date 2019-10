El delantero es la principal figura de la Juventus. | Fuente: AFP

El defensa central, Giorgio Chiellini, habló sobre el efecto de la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus. El histórico de la 'Vecchia Signora' se pronunció en una entrevista con Gazzetta Dello Sport, donde también declaró sobre su futuro.

"Para mí es un privilegio tenerlo [a Cristiano Ronaldo] en el equipo porque incluso, con 34 años, ves en él siempre un deseo de mejorar. Es diferente y podría decirse que es como una gran vida multinacional. Lo único que tienes que hacer con él es que se sienta bien en el equipo, porque luego en el campo es una hiena", afirmó Chiellini.

Asimismo, el defensa destacó la disciplina de CR7 para manteners como jugador top del fútbol mundial. "Nunca lo verás darse un lujo o un capricho por su forma de ser. Tiene metas diarias demasiado importantes, todo lo que hace es medido y con extremo cuidado", añadió el italiano.

Sobre su futuro, Giorgio Chiellini aseguró que ya piensa en colgar los botines tras jugar 14 años en la Juventus. "Jugaré dos años más, como mucho. Luego me gustaría comenzar una carrera en los despachos, pero sin prisa. No me veo como entrenador, creo que hay que tener vocación y un sacrificio muy grande, y esa sensación es algo que aún no he tenido", finalizó.