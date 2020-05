Howard Webb y Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

El mítico árbitro Howard Webb recordó la vez que deseó que el astro portugués Cristiano Ronaldo fallara un penal en su etapa ante Manchester United en 2009.

Manchester United luchaba la Premier League con Liverpool y en esa jornada le tocaba enfrentar a Tottenham. Lamentablemente para Álex Ferguson, su equipo perdía por dos goles a cero tras las anotaciones de Darren Bent y del croata Luka Modric.

Fue entonces que Webb sancionó un penal a favor del United por una falta del brasileño Heurelho Gomes contra Michael Carrick, lo cual ahora lo considera que fue una gran falla en su carrera.

“Vi a Carrick llegar primero al balón y luego al portero tocarle. Fue un penalti fácil de pitar. Esperaba las típicas protestas que solemos ver por parte de los jugadores, pero lo que no me esperaba era la mirada de Gomes. En unos segundos me di cuenta de que me había equivocado, pero mantuve la decisión", señaló.

"No sabía en que me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Cristiano Ronaldo fallara el penalti...”, aseguró Webb, declaración reproducida por Marca.



Hay que indicar, que Cristiano Ronaldo no falló dus disparo, que provocó la remontada del United que finalmente ganó por 5-2 con un doblete del atacante de Juventus, otro de Wayne Rooney del búlgaro Dimitar Berbatov.